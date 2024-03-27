Спортсмен из Башкирии завоевал серебро на турнире Большого шлема по дзюдо

Спортсмен из Стерлитамака Карен Галстян с триумфом вернулся из Тбилиси, где проходил турнир Большого шлема по дзюдо. В соревнованиях принимали участие 531 дзюдоист из 83 стран мира. Единственный представитель республики в составе сборной России привёз со своего дебютного турнира такого уровня серебряную медаль.

Родственники, тренеры, товарищи по команде, друзья и совсем ещё юные дзюдоисты. У 24-летнего Карена Галстяна действительно большая группа поддержки, но это и неудивительно. Для башкирского дзюдо поездка спортсмена на соревнования такого уровня – уже успех, а второе место – это победа.

Очень рад, ради этого стоит бороться и побеждать, благодарен Федерации РБ, очень рад и горд выступать за свою республику, прославлять её на международных аренах. Карен Галстян, серебряный призёр турнира большого шлема по дзюдо

В весовой категории до 73 килограммов Галстян на пути к своей медали провёл шесть встреч, четыре из которых завершил досрочно. В полуфинальном поединке Карен встретился со вторым номером мирового рейтинга, японцем Саиши Хашимото. Заработав два вазари, он одолел пятикратного призёра чемпионатов мира.

Это настоящая долгожданная победа, к которой мы долго стремились, это работа всех, и Правительства, и Минспорта, и федерации дзюдо, и главное работа наших родителей, благодаря которому мы сплотились и получился огромный результат. Владимир Кузнецов, президент Федерации дзюдо Республики Башкортостан

В финале Галстян встретился с победителем лондонской олимпиады, 32-летним Лашей Шавдатуашвили из Грузии. В своё время фотография оппонента стояла в соцсетях у Карена Галстяна. Решающая схватка против кумира и хозяина татами получилась скоротечной – спустя полминуты, Карен пропустил бросок на «иппон».

Я даже поверить не мог, когда должны были выходить, в моменте поверил, что это сон, очень благодарен богу за все, за таких мальчиков, которые за меня болеют, хотел бы поблагодарить тренеров Назарова и Зубкова, тренеров сборной, что дали побороться на таком крупном турнире, я рад, что не подвел их. Карен Галстян, серебряный призёр турнира большого шлема по дзюдо