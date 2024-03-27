В Уфе прошёл девятый марафонский суточный заплыв

24 часа в холодной воде. В Уфе прошёл девятый марафонский суточный заплыв. Он был посвящен 79-летию Победы в Великой Отечественной войне и ветеранам зимнего плавания Башкортостана. На Солдатском озере в парке имени Якутова собралось около 150 «моржей». Они представляли не только нашу республику, но и Татарстан, Самарскую область, Москву и Санкт-Петербург. Участников разделили на две категории. Были те, кто проплывал вместе с командой, а некоторые участвовали в одиночных заплывах.

Суточный марафон – для многих традиционное мероприятие. Ежегодно любители зимнего плавания принимают участие в эстафете. Некоторые приезжают семьями.

В наши дни «моржей» становится все больше, а зимнее плавание стало официальным видом спорта. В различных городах открываются клубы. В нашей республике самым молодым является клуб «Девон» в Октябрьском. Туда приезжают любители зимнего плавания из Туймазов и Азнакаево.

Те, кто узнают, те приходят. Те, кто приходят, те уже остаются и приходят снова. Потому что здоровый образ жизни дорогого стоит, и люди готовы заплатить за это и своим временем, и своими деньгами, потому что здоровье не купишь. Борис Багаев, председатель клуба закаливания и спортивного зимнего плавания «Девон»

Каждые пять часов команды выходили на заплывы. Как морально, так и физически спортсменам было тяжело плыть ночью. Большинство команд выходили в 4 или 5 часов утра. К тому же, температура воды опускалась до нуля градусов. 35 минут –это время, которое необходимо было проплыть каждому коллективу в течение суток четыре раза.

Первый легко, второй чуть-чуть тяжелее. Ну вот четыре часа утра, конечно, организм спал. То есть мы его гнали, вперед в ледяную воду за наших погибших солдатах в великой отечественной войне. Надежда Садыкова, участник марафонского суточного заплыва

Спортсмены из Октябрьского не пропускают ни одни уфимские старты. На марафонском заплыве их команду представили 13 пловцов, 6 из которых дебютировали на соревнованиях. Один из них Флорид Гарифуллин. В ноябре он стал увлекаться зимним плаванием. В этот раз принял участие в четырёх заплывах по 50 метров. Признается, пока проплывает ни ради победы, а для поддержания здоровья.

И за это время у меня не было ни простуды, что очень удивительно, обычно осень/зима, что-то иногда прокашливалось, а в этом году даже намеков не было. Поэтому рекомендую всем, эмоции и здоровье просто зашкаливают. Флорид Гарифуллин, участник марафонского суточного заплыва

В прошлом году любители зимнего плавания преодолели дистанцию в 54 километра 200 метров. В этот раз на старт вышли 120 моржей в составе 10 команд, а в индивидуальных заплывах приняли участие 39 спортсменов. Они преодолели дистанцию в 70 километра 860 метров.

Здесь главное победы и участие над собой. На суточный марафон люди всегда ставят какую-то цель, кто-то проплыть больше, кто-то проплыть дольше, кто-то может в принципе проплыть. В этом году у нас тоже есть новички. Вообще за сезон у нас же почти 550 новичков в клубе в Уфе. Пётр Кизько, председатель Федерации зимнего плавания Республики Башкортостан