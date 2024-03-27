24 часа в холодной воде. В Уфе прошёл девятый марафонский суточный заплыв. Он был посвящен 79-летию Победы в Великой Отечественной войне и ветеранам зимнего плавания Башкортостана. На Солдатском озере в парке имени Якутова собралось около 150 «моржей». Они представляли не только нашу республику, но и Татарстан, Самарскую область, Москву и Санкт-Петербург. Участников разделили на две категории. Были те, кто проплывал вместе с командой, а некоторые участвовали в одиночных заплывах.
Суточный марафон – для многих традиционное мероприятие. Ежегодно любители зимнего плавания принимают участие в эстафете. Некоторые приезжают семьями.
В наши дни «моржей» становится все больше, а зимнее плавание стало официальным видом спорта. В различных городах открываются клубы. В нашей республике самым молодым является клуб «Девон» в Октябрьском. Туда приезжают любители зимнего плавания из Туймазов и Азнакаево.
Каждые пять часов команды выходили на заплывы. Как морально, так и физически спортсменам было тяжело плыть ночью. Большинство команд выходили в 4 или 5 часов утра. К тому же, температура воды опускалась до нуля градусов. 35 минут –это время, которое необходимо было проплыть каждому коллективу в течение суток четыре раза.
Спортсмены из Октябрьского не пропускают ни одни уфимские старты. На марафонском заплыве их команду представили 13 пловцов, 6 из которых дебютировали на соревнованиях. Один из них Флорид Гарифуллин. В ноябре он стал увлекаться зимним плаванием. В этот раз принял участие в четырёх заплывах по 50 метров. Признается, пока проплывает ни ради победы, а для поддержания здоровья.
В прошлом году любители зимнего плавания преодолели дистанцию в 54 километра 200 метров. В этот раз на старт вышли 120 моржей в составе 10 команд, а в индивидуальных заплывах приняли участие 39 спортсменов. Они преодолели дистанцию в 70 километра 860 метров.
Так торжественно встретили финишера суточного марафона. На этом сезон у пловцов не заканчивается. В Мае команда из Нашей Республики отправится на заключительный этап кубка России в Челябинскую область на озеро Тургояк.