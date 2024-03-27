В Башкирии набирает популярность акция «Молись, брат, я прикрою»

В зоне проведения специальной военной операции наши воины: православные, мусульмане, буддисты, представители других религий традиционно исповедуемых в России, вместе, рука об руку защищают интересы нашего государства. Данная иллюстрация демонстрирует ту действительность, которая существует сегодня на передовой. Ведь так было всегда. В трудные годины нашей многовековой истории достойнейшие сыны многонационального и многоконфессионального народа России шли на защиту Родины, в единстве и сплочённости, проявляя массовый героизм и отвагу добывали Победу над врагом. И сегодня происходит точно также.

Подписчик Артурио Вячеславович