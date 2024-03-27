В Башкирии набирает популярность акция «Молись, брат, я прикрою»
Жители Башкирии присоединились к акции в поддержку участников, выполняющих воинский долг на СВО. После публикации Главы республики Радия Хабирова в социальных сетях картины "Молись, брат, я прикрою" флешмоб начал набирать популярность среди жителей.
Автором картины является художник из Уфы Александр Скорняков. Пост с изображением солдат распространился на страницах общественных организаций, известных личностей и простых граждан Башкирии.
В популярной сети ВКонтакте изображение выкладывают с хештегом #молисьбратяприкрою.
Здесь, мы — россияне и наши защитники Отечества. В России люди так и живут, в дружбе и согласии, православные, мусульмане, буддисты и католики. И нашу Родину парни защищают вместе, бок о бок. И так будет всегда в нашей стране.
Руководитель администрации Главы Башкортостана Максим Забелин
Её энергетика является отражением боевого братства наших бойцов разных вероисповеданий, национальностей. Все они — одна большая дружная семья, где царит взаимопонимание, взаимопомощь и взаимовыручка.
Депутат Госсобрания Башкирии Фарит Гумеров
Как тонко в этой работе переданы и тяготы, напряжение военных будней, и единение, дружба, поддержка друг друга в кругу бойцов нашей многонациональной, многоконфессиональной державы. Это прекрасное полотно, в котором сошлись реализм, концептуальность и высокая художественная ценность.
Руководитель «Уфаводоканала» Александр Иванов
В зоне проведения специальной военной операции наши воины: православные, мусульмане, буддисты, представители других религий традиционно исповедуемых в России, вместе, рука об руку защищают интересы нашего государства. Данная иллюстрация демонстрирует ту действительность, которая существует сегодня на передовой. Ведь так было всегда. В трудные годины нашей многовековой истории достойнейшие сыны многонационального и многоконфессионального народа России шли на защиту Родины, в единстве и сплочённости, проявляя массовый героизм и отвагу добывали Победу над врагом. И сегодня происходит точно также.
Подписчик Артурио Вячеславович
Классная картина. Как говорят, в единстве сила! Действительно, идет священный месяц Рамадан, стеснятся молиться не надо, тем более тебя прикрывают братья христиане. Сегодня жизнь велит сама нам всем объединяться.
Подписчик Рустям Баянов
Вот оно настоящее боевое братство! Когда твой друг по оружию понимает, насколько важно успеть тебе, мусульманину, прочитать намаз. Не так важно, какую религию исповедуют твои однополчане, в приоритете здесь другое — понимать и помогать своим товарищам. Так было, есть и будет в нашей огромной стране.
Подписчица Эльза Мансурова
Картина правильная, Мы все едины и должны объединяться и поддерживать друг друга.
Подписчица Тамара Полякова
Отмечается, что к акции #молисьбратяприкрою каждый может присоединиться и сделать перепост на свою страницу в социальных сетях с хештегом.