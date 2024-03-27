В Башкирии птицефабрика планирует производить 480 тонн мяса птицы

В Чекмагушевском районе планируют производить 480 тонн мяса птицы в год. Такой объём халяльной продукции готова поставлять на рынок птицефабрика «Чермасан». Накануне состоялся запуск нового корпуса предприятия.

Для взрослого человека очень душно, а вот для трёхсуточных цыплят в самый раз. 36 по Цельсию – это температура воздуха, которая поддерживается в производственном корпусе. По мере роста птицы градус потихоньку снижают.

Никто не бегает по птичнику, чтобы поймать и взвесить цыпленка. Жёлтые комочки сами с интересом запрыгивают на автоматические весы. Ежедневный замер массы обязателен – так птицеводы контролируют привес бройлеров.

В новом корпусе птицефабрики «Чермасан», который запустили накануне – два зала. Пока задействован только один из них. Первого апреля птицеводы ждут новую партию суточных цыплят.

За поголовьем в 12 тыс. смотрит один оператор. Этого вполне достаточно, учитывая, что все основные процессы – кормление, поение птицы и поддержание микроклимата в помещениях автоматизированы.

Птицефабрика «Чермасан» была основана в 1976 году, в 2017 из-за банкротства предприятие приостановило свою деятельность. Инвестпроект по возобновлению производства мяса птицы был рассмотрен в прошлом году на заседании «Инвестчаса» и получил статус приоритетного.