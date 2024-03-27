В Башкирию на выставку «Агрокомплекс-2024» прибыла китайская делегация

В Башкортостан прибыла китайская делегация из провинции Хэнань, чтобы принять участие в международной выставке «Агрокомплекс-2024». С представителями госучреждений и бизнеса из дружественной республики встретился вице-премьер, министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

Он отметил, что Башкортостан готов наращивать объёмы экспорта продуктов питания. По словам члена делегации Ма Ваньли, они прибыли с ознакомительной миссией, но в дальнейшем готовы наладить торговое сотрудничество. Гости посетили Башкирский аграрный университет, Уфагормолзавод, индустриальный парк «Уфимский» и Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии.