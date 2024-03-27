В Башкирии прошли учения по тушению лесных пожаров

На базе Нуримановского лесничества прошли учения по тушению лесных пожаров. Участники отработали межведомственное взаимодействие в случае ЧП, а также на практике отработали действия при возникновении возгорания.
Самое главное – не допустить перекидывания очага на жилые дома. В Башкортостане 179 населённых пунктов подвержены угрозе лесных пожаров. Руководство региона держит вопрос на контроле.
Для тушения лесных пожаров в этом году предусмотрено 11 тыс. человек и более 3,5 тыс. единиц техники. На осуществление мер пожарной безопасности и на огнетушение лесных пожаров из федерального бюджета выделено более 92 млн рублей. По результатам проверки Республика Башкортостан признана готовой к пожароопасным периодам.Ирек Сагитов, заместитель Премьер-Министра Правительства Республики Башкортостан
Также прошел осмотр средств, применяемых при паводке и при пожаре. Для мониторинга лесов в этом году запланировано авиационное патрулирование на площади около 4 млн гектаров.
Цель учение было – рассмотреть силы взаимодействие, которые как раз будут принимать участие в тушении пожаров. Сами учения показали, что техника готова, личный состав готов и сами взаимодействия налажены на достаточно хорошем уровне.Марат Шарафутдинов, министр лесного хозяйства Республики Башкортостан