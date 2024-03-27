В Башкирии прошли учения по тушению лесных пожаров

Для тушения лесных пожаров в этом году предусмотрено 11 тыс. человек и более 3,5 тыс. единиц техники. На осуществление мер пожарной безопасности и на огнетушение лесных пожаров из федерального бюджета выделено более 92 млн рублей. По результатам проверки Республика Башкортостан признана готовой к пожароопасным периодам.

Ирек Сагитов, заместитель Премьер-Министра Правительства Республики Башкортостан