В Башкирии пройдёт ярмарка трудоустройства

Помощь в планировании карьеры, поиске работы и подборе профессии. 12 апреля в Башкортостане пройдет региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Её объединят с ежегодным фестивалем «Проффест». Это масштабное мероприятие, которое объединит более тысячи предприятий и организаций республики. А на площадке Конгресс-холла вакансии представят 140 работодателей. И они готовы бороться за специалистов.

Обстановка с кадрами накалена. Заказы есть, впереди расширение, но в узкие кадровые рамки едва удаётся пройти. Из комплектующих собственного производства собирают прицепы и полуприцепы. К своей тяжёлой работе Ратмир Каримов относится легко.

Завод автобетоновозов нуждается в электрогазосварщиках, слесарях, фрезеровщиках. Список можно продолжать долго. На работу ждут и женщин. На завод готовы принимать работников семьями, в том числе из отдалённых от города Туймазы районов, предоставляя жильё.

УМПО с прошлого года старается не зазывать к себе соискателей, а идти к ним самим. Министерства семьи, труда и соцзащиты населения запустило проект «Башкирская вахта». Специалистам предлагают отказаться от работы на Севере, и если уезжать на заработки, то в Уфу. Зарплаты – одни из самых привлекательных в республике.

Ситуация за несколько лет в стране изменилась так, что теперь не работодатель выбирает, а скорее соискатели решают, кому же отдать предпочтение. От того и конкурировать организации теперь стараются в предлагаемых условиях. Безработица в республике непрерывно снижается с 2022 года, но вместе с тем идёт растёт количество вакансий.

12 апреля пройдёт региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Соискателям предложат более 10 тыс. вакансий, рассказала на пресс-конференции министр семьи, труда и соцзащиты населения республики.