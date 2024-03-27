В России могут внести обязательное удостоверение договоров дарения имущества у нотариусов

В России могут ввести обязательное удостоверение договоров дарения имущества у нотариусов, если они заключены не между близкими родственниками. Соответствующий законопроект Госсобрания Башкортостана принят Госдумой. Депутаты рассмотрят инициативу в первом чтении в мае.

Как пояснили в пресс-службе Курултая, нынешний порядок оформления договоров дарения порой оборачивается риском потерять единственное жилье. Ведь для того, чтобы подарить постороннему человеку квартиру, достаточно прийти в МФЦ и подписать документы. Такой схемой активно пользуются мошенники.