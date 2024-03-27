В Башкирии отмечают Всемирный день театра

Место силы и единения. В Башкортостане отмечают Всемирный день театра. Спектакли, творческие проекты, фестивали талантливой молодёжи. Так, воспитанники театральных коллективов стали финалистами фестиваля «Театральное Приволжье».

«Дети войны» – документальное представление, в котором главные герои – две бабушки и дедушка. Они вспоминают своё детство в период Великой Отечественной. Кто-то остался без родителей, кто-то на всю жизнь получил детскую травму. И вот после рассказа начинается реконструкция событий от лица уже непосредственно детей. Юные актёры не скрывают – эмоции зашкаливали.

Особенность постановки в том, что хоть она и исполняется в профессиональном театре, все актеры – любители. Причём многие из инклюзивного театра. Одна из актрис, исполняющая главную роль, практически ничего не видит, но это не мешает ей чувствовать сцену.