Стали известны максимальные уровни воды в реках в период паводка в Уфе

Специалисты БашУГМС обещают следующие максимальные уровни воды в реках Уфы: река Белая – 650-750 см, река Уфа (в районе мкр. Шакша) – 680-780 см, река Дёма (в районе деревни Бочкарева) – 570-670 см.

В том случае если прогнозы оправдаются, в зоне подтопления окажутся территории Дёмского, Калининского, Кировского, Ленинского и Орджоникидзевского районов столицы.

В Демском районе высокий паводок может прийти в СНТ «Козарез», «Альбатрос», «Озон», «Рица», «Здоровье», «Дружба», «Виктория» и «Ягодка». Кроме того, возможен перелив участков дорог к СНТ «Козарез», «Альбатрос», «Озон», а также на улице Новгородской в Черноозерском кордоне.

В Калининском районе река Уфа может подтопить дороги к СНТ «Металлург», санаторию-профилакторию «Речные зори», пять участков в микрорайоне Шакша и к санаторию «Акбузат».

Более 10 жилых домов и 140 участков попадают в зону возможного подтопления в микрорайоне Кооперативная поляна в Кировском районе Уфы, а также около 20 жилых домов и участков в микрорайоне Третья пристань. В этом районе тоже может перелить дороги к базам отдыха «Рочер», «Солнечные пески», СНТ «Зелёный мыс», перельет участок улицы Малой Заречной.

В Ленинском районе в микрорайоне Нижегородка возможно подтопление нескольких жилых домов и более 80 участков. В микрорайоне Затон «большая вода» может подтопить порядка 10 жилых домов и свыше 20 участков. Не исключается перелив дороги между населёнными пунктами Романовка и Козарез, а также участка улицы Серова.