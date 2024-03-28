В Башкирии автовладельцев предупредили об активизации диких животных

Быть более внимательными на дорогах республики попросили автолюбителей специалисты Минэкологии Башкирии. Особенно вечером и ночью. Причина: активизация диких копытных животных.

В ведомстве отметили, что в лесных районах, а также перед знаком «Дикие животные» необходимо сбавлять скорость.

Если в аварии погиб лось, водитель обязан будет возместить причиненный ущерб в размере 80 тысяч рублей. В случае гибели косули – 40 тысяч рублей, кабана – 30 тысяч рублей, медведя – 60 тысяч рублей.

Если у водителя оформлен страховой полис ОСАГО, то он может избежать возмещения причиненного вреда, так как все расходы возьмет на себя страховая компания. Важно, чтобы каждый такой случай был зарегистрирован и оформлен в ГИБДД и Минэкологии республики.