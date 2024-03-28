В Уфе назвали наиболее популярные схемы телефонного мошенничества

По итогам прошлого года жители Уфы перевели на счета мошенников более 1 млрд рублей. О наиболее популярных схемах дистанционного мошенничества рассказал Врио начальника управления МВД России по городу Ильгиз Байсурин.

В их числе – аннулирование кредита либо несанкционированное списание денежных средств, оформление кредита и перевод денег на безопасные счета, звонок от имени руководителя с просьбой о срочном переводе денег, просьбы от родных и знакомых перевести деньги в долг, инвестирование, дополнительный заработок, оформление микрозайма посредством использования персональных данных жертвы и другие.