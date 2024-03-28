В Уфе студентов и сотрудников УКСИВТа вновь эвакуируют

В башкирской столице экстренно выводят на улицу студентов и педагогов колледжа статистики, информатики и вычислительной техники, что на улице Кирова.

По предварительной информации, на электронную почту учебного заведения поступило анонимное сообщение о минировании здания.

В настоящее время на месте работают экстренные службы, рядом с колледжем стоит спецтранспорт: «скорая» и пожарные.

Напомним, в Башкирии в начале рабочей недели из-за анонимных сообщений о подозрительных предметах в нескольких учреждениях и организациях тоже проходила эвакуация.