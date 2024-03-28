В Башкирии нуждающимся будут раздавать продукты

В Уфе было подписано трехстороннее соглашение о новом проекте. Подписи под документом поставили министр семьи, труда и соцзащиты населения, глава Башкортостанской митрополии и руководитель проекта «Банк еды «Русь» в республике.

Суть проекта в том, что крупные сетевые магазины будут бесплатно отдавать продукты, которые затем раздадут нуждающимся. Русская православная церковь предоставляет место для распределительного центра. Проект реализуется при поддержке супруги Главы Башкортостана Каринэ Хабировой.