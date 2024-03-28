В Уфе почти завершили демонтаж арки старого моста через Белую

Как итог — рассчитываем, что пять полос на въезд в город и пять на выезд позволят нам уменьшить пробки и снять напряжение на этом участке. Для города, окруженного реками, мосты имеют очень большое значение. Сегодня мы одновременно ремонтируем мост в створе ул. Воровского через Белую и Шакшинский мост через Уфимку — его тоже сдадим в этом году. Это неудобно в моменте, но позволит избежать проблем в будущем. Поэтому еще раз прошу горожан потерпеть.

Радий Хабиров, Глава Башкирии