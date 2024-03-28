В Уфе почти завершили демонтаж арки старого моста через Белую
Почти полностью
демонтирована арка старого моста через реку Белую. Об этом в своем телеграм-канале
сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров.
Он подчеркнул, что как
только работы по капитальному ремонту будут завершены, арку обязательно
восстановят с сохранением ее внешнего облика и размеров.
Мост должны открыть до
конца текущего года. В 2025 году работы на объекте будут полностью завершены.
Как итог — рассчитываем, что пять полос на въезд в город и пять на выезд позволят нам уменьшить пробки и снять напряжение на этом участке. Для города, окруженного реками, мосты имеют очень большое значение. Сегодня мы одновременно ремонтируем мост в створе ул. Воровского через Белую и Шакшинский мост через Уфимку — его тоже сдадим в этом году. Это неудобно в моменте, но позволит избежать проблем в будущем. Поэтому еще раз прошу горожан потерпеть.
Радий Хабиров, Глава Башкирии
Также руководитель
республики напомнил, что 21 марта был открыт Восточный выезд из Уфы. На очереди
– другие важные инфраструктурные объекты.
Едва закончили строительство Восточного выезда — планируем другие крупные инфраструктурные проекты. Речь о мосте через Белую, который входит в проект «Южного обхода» и должен соединить Кузнецовский Затон с дорогой Уфа — Аэропорт, и мосте в створе ул. Интернациональной. По обоим проектам двигаемся вперед: по «Южному обходу» есть положительное заключение Главгосэкспертизы, по мосту на севере столицы прорабатываем возможность концессионного соглашения.