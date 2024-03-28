Из Уфы после отпуска в зону СВО проводили очередную группу бойцов

Отдохнув и набравшись сил, снова выполнять боевые задачи. Очередная группа военнослужащих из Башкортостана после отпуска отправилась в зону специальной военной операции. Бойцов от площади «Уфа-Арены» в торжественной обстановке провожали близкие, родственники и друзья.

Для некоторых военнослужащих, среди которых как мобилизованные, так и добровольцы, этот отпуск не первый. Настрой боевой, говорят участники СВО, хоть и расставаться с семьей нелегко.