Из Уфы после отпуска в зону СВО проводили очередную группу бойцов

Отдохнув и набравшись сил, снова выполнять боевые задачи. Очередная группа военнослужащих из Башкортостана после отпуска отправилась в зону специальной военной операции. Бойцов от площади «Уфа-Арены» в торжественной обстановке провожали близкие, родственники и друзья.
Для некоторых военнослужащих, среди которых как мобилизованные, так и добровольцы, этот отпуск не первый. Настрой боевой, говорят участники СВО, хоть и расставаться с семьей нелегко.
До места несения службы, как и до этого домой, бойцов доставят комфортабельные автобусы «Башавтотранса». Трансфер в зону СВО организован по поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова.