В Ишимбайском районе подтопило 10 придомовых территорий

В селе Сайраново Ишимбайского района талыми водами подтопило 10 придомовых территорий. Об этом сегодня сообщили в Управлении МЧС по республике. Известно, что местные жители от эвакуации отказались.

Проведена откачка воды с помощью мотопомп, техникой проведена расчистка от снега для направления воды в русло реки. На месте работает группа применения беспилотных авиационных систем МЧС.