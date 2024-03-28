В Ишимбайском районе подтопило 10 придомовых территорий

В селе Сайраново Ишимбайского района талыми водами подтопило 10 придомовых территорий. Об этом сегодня сообщили в Управлении МЧС по республике. Известно, что местные жители от эвакуации отказались.
Проведена откачка воды с помощью мотопомп, техникой проведена расчистка от снега для направления воды в русло реки. На месте работает группа применения беспилотных авиационных систем МЧС.
Также в МЧС сообщили, что на контроле ведомства находятся ситуации, связанные с переливами талых вод через дороги в Баймакском районе. Там подтопило дороги Старый Сибай – Ишмухаметово и Баймак – Семёновское. Проезд экстренных служб обеспечен. Имеются объездные пути.