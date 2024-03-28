Бюджет Башкирии в этом году вырастет на 8 млрд рублей

Пополнение казны связано в том числе с увеличением налоговых поступлений. Изменения в закон о бюджете были приняты сегодня на пленарном заседании Госсобрания.

В повестку заседания включено более 40 вопросов, основная часть связана с принятием законопроектов. Среди наиболее значимых законопроектов, рассматриваемых впервые, – увеличение бюджета республики как на этот год, так и на 2025 и 2026.

Также среди планируемых важных изменений в законодательной базе – появление понятия «поститернатное сопровождение». Оно подразумевает поддержку детей-сирот и предоставление им денег на личные нужды. Планируется также сохранение за приемными родителями права на вознаграждение, если ребенок уже достиг 18 лет, но при этом обучается в вузе.

Также депутаты планируют инициировать изменения в федеральные законы. И один из них касается священнослужителей. Речь о том, чтобы приравнять работы духовных наставников в зоне СВО и на прилегающих к ней территориях России к волонтерской деятельности