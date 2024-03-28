Башкирский радиожурналист Расуль Сагитов отмечает 60-летие

Литературно-творческая встреча, посвященная событию, прошла в доме-музее имени Мажита Гафури. Поздравить заслуженного работника культуры России собрались друзья и близкие, каждый из которых поделился своими воспоминаниями, связанными с Расулем Сагитовым.

Юбиляр, в свою очередь, подарил зрителям творческие номера. Журналист является автором 14 книг и десятков статей. Он пишет на башкирском, русском, татарском языках. В настоящее время Расуль Сагитов возглавляет отдел общественно-политических программ радио «Юлдаш».