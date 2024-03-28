Центробанк предупредил о новой мошеннической схеме с налоговыми декларациями

Регулятор предупредил россиян о новой схеме, которую используют аферисты. Об этом информируют федеральные СМИ.

Мошенники направляют на электронную почту письмо якобы от сотрудников налоговой службы, и требуют представить декларацию по специальной ссылке.

При переходе по ссылке потенциальную жертву просят внести персональные данные и реквизиты банковской карты, получая, таким образом, доступ к денежным средствам.