Центробанк предупредил о новой мошеннической схеме с налоговыми декларациями

Регулятор предупредил россиян о новой схеме, которую используют аферисты. Об этом информируют федеральные СМИ.
Мошенники направляют на электронную почту письмо якобы от сотрудников налоговой службы, и требуют представить декларацию по специальной ссылке.
При переходе по ссылке потенциальную жертву просят внести персональные данные и реквизиты банковской карты, получая, таким образом, доступ к денежным средствам.
В Центробанке напомнили, что налоговые органы не занимаются рассылкой электронных сообщений о задолженности с предложением оплатить ее в режиме онлайн.