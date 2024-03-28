В Башкирии спасатели помогли замерзающему на трассе водителю

Минувшей ночью спасатели госкомитета Башкирии по ЧС отправились на трассу, чтобы помочь водителю внедорожника Chevrolet Niva.

Фото №1 - В Башкирии спасатели помогли замерзающему на трассе водителю

По информации пресс-службы ведомства, мужчина ехал один со стороны села Абзаково, не справился с управлением и слетел в кювет.  

Сообщается, что сам водитель не пострадал, но очень сильно замерз. Сотрудники службы доставили пострадавшего до места его проживания – в деревню Касмакты.

Машину оставили на месте, позже мужчина ее заберет сам.

Фото: пресс-служба госкомитета РБ по ЧС

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