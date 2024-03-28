В Башкирии спасатели помогли замерзающему на трассе водителю

Минувшей ночью спасатели госкомитета Башкирии по ЧС отправились на трассу, чтобы помочь водителю внедорожника Chevrolet Niva.

По информации пресс-службы ведомства, мужчина ехал один со стороны села Абзаково, не справился с управлением и слетел в кювет.

Сообщается, что сам водитель не пострадал, но очень сильно замерз. Сотрудники службы доставили пострадавшего до места его проживания – в деревню Касмакты.

Машину оставили на месте, позже мужчина ее заберет сам.