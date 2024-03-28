Врачи Уфы вернули мужчине возможность ходить

Послеоперационный период прошел без осложнений. Пациента уже выписали домой, но он будет продолжать наблюдаться у оперирующих хирургов и у врача по месту жительства. Прогнозы специалистов обнадеживающие: через некоторое время мужчина сможет начать ходить.