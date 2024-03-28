Врачи Уфы вернули мужчине возможность ходить

Врачи больницы №21 в Уфе вернули мужчине возможность ходить. Подробности сообщает портал Ufanovosti.ru.
44-летний пациент находился в другом регионе и получил сложные переломы обеих ног, упав с высоты. Местные врачи оказали пострадавшему помощь, но кости срослись со смещением.
19 февраля мужчина обратился в больницу Уфы с диагнозом: закрытые срастающиеся со смещением отломков, многооскольчатые внутрисуставные переломы метаэпифизов большеберцовых костей обеих голеней.
Ему прооперировали обе ноги в области голеностопных суставов. Операция длилась около шести часов. Врачи собирали конечности по кусочкам и смогли вернуть подвижность суставов.
Послеоперационный период прошел без осложнений. Пациента уже выписали домой, но он будет продолжать наблюдаться у оперирующих хирургов и у врача по месту жительства. Прогнозы специалистов обнадеживающие: через некоторое время мужчина сможет начать ходить.