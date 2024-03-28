Увеличение бюджета и выплаты сиротам: депутаты Башкирии приняли новые законы

Бюджет республики в этом году вырастет на 8 миллиардов рублей. Пополнение казны связано в том числе с увеличением налоговых поступлений. Придание священнослужителям в зоне СВО статуса волонтеров, выплаты на личные расходы сиротам и запрет на использование телефонов детям – в повестке седьмого заседания Госсобрания республики было более 40 вопросов.

8 миллиардов дополнительно в казну Башкортостана. Новый закон принят депутатами на заседании парламента. Он предусматривает и увеличение расходов – средства направят на повышение зарплаты бюджетникам, соцподдержку участников СВО и на дорожный фонд региона.

По обращению опекунов, воспитывающих детей-сирот, планируется проиндексировать выплаты на каждого ребенка. Суммарно это порядка 2 тысяч рублей. Также среди планируемых важных изменений в законодательной базе – появление понятия «постинтернатное сопровождение». К примеру, за приемными родителями сохранят права на вознаграждение, если ребенок уже достиг совершеннолетия, но при этом учится в вузе. Поддержка будет адресована и детям-сиротам персонально, отныне они будут получать деньги на личные расходы.

В числе закинициатив в федеральный закон – социальная защита священнослужителей. Речь о том, чтобы приравнять духовных наставников, поддерживающих бойцов в зоне СВО и на прилегающих к ней территориях России, к волонтерам. На сегодняшний день они, находясь на передовой, не обладают никаким статусом.