Башкирия получит более 5 млрд рублей на модернизацию школ

Башкортостан на модернизацию школ получит более 5 миллиардов рублей из федерального бюджета. Так, за три года планируют привести в порядок 74 образовательных учреждения. К ремонтным работам в ряде учебных заведений уже приступили. Среди них и 119-я школа города Уфы. Там учащиеся должны оценить результат модернизации уже в этом году.

Первые учащиеся на порог 119-й школы заступили в 1990 году. Для Уфы учебное заведение достаточно молодое, но всё же три десятка лет позади. Учитывая, что стандарты образования уже другие, более современные, к условиям получения знаний требования тоже изменились.

119-я школа города Уфы попала в федеральную программу модернизации школьных систем образования. На ремонт учебного заведения направят порядка 100 миллионов рублей. Сейчас здесь выполняют демонтажные работы.

За три года на комплексный ремонт и оснащение школ республики из федерального бюджета направят 5,3 миллиарда рублей. Эти средства позволят модернизировать 74 образовательных учреждения. В Уфе в рамках госпрограммы приведут в порядок 18 школ.

Почти в половине из общего числа запланированных к капитальному ремонту школ в республике к работам должны приступить уже в этом году. На оперативном совещании в Правительстве Башкортостана Радий Хабиров попросил министра образования республики решить до конца все вопросы по заключению контрактов на строительство.