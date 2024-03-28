В Башкирии растёт индекс промпроизводства

В Башкирии индекс промышленного производства составил 112,6%. В январе-феврале этого года – 109,1%. При этом аналогичные показатели по России составили 108,5% и 106,6%.

Фото №1 - В Башкирии растёт индекс промпроизводства

С начала года положительная динамика отмечена в двух секторах промышленного производства: обрабатывающем – 114,2%, энергетическом – 104,3%. При этом добыча полезных ископаемых сократилась на 9,8%. Основными драйверами роста стали: производство электрооборудования (+167,7%), лекарств (150,5%), производство машин и оборудования (136,2%), производство продуктов питания (135,8%), напитков (125,6%), мебели (111,7%), изделий из кожи (110,3). Кроме того, положительная динамика отмечена в производстве прочих готовых изделий (106,2%), химических веществ и химических продуктов (105,5%), готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (104,0%), металлургическом (103,2%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (102,9%), резиновых и пластмассовых изделий (102,5%) и др.

И.о. директора Института экономики управления и бизнеса УУНиТ, доктор экономических наук Константин Гришин считает, что драйвером роста индекса промышленного производства послужило создание в республике условий для динамичного развития реального сектора экономики.

Все позиции, по которым мы наблюдаем уверенный рост – производственные. Максимальный показатель – в производстве электрооборудования (+167% к январю-февралю прошлого года), производство машин и оборудования выросло на 136,2%, производство нефтепродуктов – на 112,3%, аналогичная динамика и в других группах. Это свидетельствует о том, что потребность в такой продукции, необходимой прежде всего промышленным предприятиям, растет. На фоне санкционного давления компании осваивают импортозамещающие технологии и находят новые рынки сбыта – внутри республики и страны. Башкирия лидирует среди российских регионов по числу промышленных кластеров, их у нас уже 9, в 2024 году появятся новые, что приведет к дальнейшему росту потребности в продукции промышленного сектора и увеличению индекса промышленного производства соответственно.

Константин Гришин

Экономист обратил внимание и на рост производства продуктов питания, напитков, мебели и другой продукции, что, по его мнению, свидетельствует об активизации потребительской активности населения и увеличения платежеспособного спроса, обусловленного ростом доходов граждан.

Завкафедрой «Экономика, менеджмент и маркетинг» уфимского филиала Финуниверситета при правительстве РФ, кандидат экономических наук Денис Чувилин назвал устойчивую динамику роста индекса промпроизводства в Башкирии результатом планомерной работы по привлечению инвестиций в развитие промышленности.

Наша республика в последние годы традиционно показывает более высокие темпы роста промпроизводства по сравнению со среднероссийскими показателями. Это связано, во-первых, со структурой экономики региона с высокоразвитой промышленностью, особенно в сфере обрабатывающих производств. Во-вторых, это результат, который достигнут не одномоментно, а за счет планомерной работы по наращиванию инвестиций в основной капитал предприятий, в том числе в промышленности. Напомню, с 2019 года инвестиции выросли с 337 до 620 млрд рублей, а в сопоставимых ценах рост инвестиций за это время составил почти 30%. Также стоит отметить лидерство республики в таких сферах промышленной политики как создание особых экономических зон (ОЭЗ Алга несколько раз признавалась лучшей в РФ), промышленных кластеров (создано 9 кластеров, в том числе первый в РФ кластер авиационных и беспилотных летательных систем), механизма промышленной ипотеки (республика занимает второе место в стране по масштабам ее использования). 

Денис Чувилин
Уфимская волна
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями