В Башкирии растёт индекс промпроизводства

Наша республика в последние годы традиционно показывает более высокие темпы роста промпроизводства по сравнению со среднероссийскими показателями. Это связано, во-первых, со структурой экономики региона с высокоразвитой промышленностью, особенно в сфере обрабатывающих производств. Во-вторых, это результат, который достигнут не одномоментно, а за счет планомерной работы по наращиванию инвестиций в основной капитал предприятий, в том числе в промышленности. Напомню, с 2019 года инвестиции выросли с 337 до 620 млрд рублей, а в сопоставимых ценах рост инвестиций за это время составил почти 30%. Также стоит отметить лидерство республики в таких сферах промышленной политики как создание особых экономических зон (ОЭЗ Алга несколько раз признавалась лучшей в РФ), промышленных кластеров (создано 9 кластеров, в том числе первый в РФ кластер авиационных и беспилотных летательных систем), механизма промышленной ипотеки (республика занимает второе место в стране по масштабам ее использования).

Денис Чувилин