В Башкирии растёт индекс промпроизводства

В Башкирии индекс промышленного производства составил 112,6%. В январе-феврале этого года – 109,1%. При этом аналогичные показатели по России составили 108,5% и 106,6%.
С начала года положительная динамика отмечена в двух секторах промышленного производства: обрабатывающем – 114,2%, энергетическом – 104,3%. При этом добыча полезных ископаемых сократилась на 9,8%. Основными драйверами роста стали: производство электрооборудования (+167,7%), лекарств (150,5%), производство машин и оборудования (136,2%), производство продуктов питания (135,8%), напитков (125,6%), мебели (111,7%), изделий из кожи (110,3). Кроме того, положительная динамика отмечена в производстве прочих готовых изделий (106,2%), химических веществ и химических продуктов (105,5%), готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (104,0%), металлургическом (103,2%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (102,9%), резиновых и пластмассовых изделий (102,5%) и др.
И.о. директора Института экономики управления и бизнеса УУНиТ, доктор экономических наук Константин Гришин считает, что драйвером роста индекса промышленного производства послужило создание в республике условий для динамичного развития реального сектора экономики.
Экономист обратил внимание и на рост производства продуктов питания, напитков, мебели и другой продукции, что, по его мнению, свидетельствует об активизации потребительской активности населения и увеличения платежеспособного спроса, обусловленного ростом доходов граждан.
Завкафедрой «Экономика, менеджмент и маркетинг» уфимского филиала Финуниверситета при правительстве РФ, кандидат экономических наук Денис Чувилин назвал устойчивую динамику роста индекса промпроизводства в Башкирии результатом планомерной работы по привлечению инвестиций в развитие промышленности.