В Башкортостане вырос индекс промпроизводства

Речь идет о показателях за первые два месяца этого года. Так, индекс промышленного производства по республике составил 109,1%. По России меньше почти на три процента – 106,6%. Положительная динамика отмечена в двух секторах: обрабатывающем и энергетическом.
К примеру, производство электрического оборудования выросло почти на 70%, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицине – в 1,5 раза. В производстве машин и оборудования, пищевых продуктов, компьютеров, электронных и оптических изделий индекс составил более 130%.