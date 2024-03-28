Башкирия готовится к большой воде

В республике уже зафиксированы случаи подтопов. Чтобы исключить ЧП, на заседании Республиканской противопаводковой комиссии обсудили вопросы прохождения половодья на территории региона, а также меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. Кроме того, провели смотр сил и средств Башкирской территориальной подсистемы Кировского района Уфы.

Без сапог здесь уже не обойтись. По словам сельчан, вода затопила почти всю деревню Кугарчи. Подтопило и село Сайраново Ишимбайского района. Местные от эвакуации отказались. Спасатели откачали воду с помощью мотопомп и расчистили снег. За ситуацией наблюдают, применяют и беспилотники.

На контроле у спасателей и Баймакский район – ширина перелива дороги Баймак-Семёново-Первомайское три метра. Организован постоянный мониторинг.

Профилактические мероприятия продолжаются, так на реке Ай в селе Месягутово Дуванского района ведут взрывные работы. В Кировском районе Уфы прошли очередные учения.

И сегодня в Доме правительства на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций обсудили готовность противопаводковых штабов.

Все экстренные службы региона находятся в постоянной готовности, организована круглосуточная и слаженная работа оперативных противопаводковых штабов. Администрации городов и районов находятся в постоянном взаимодействии со всеми службами. Ирек Сагитов, заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан