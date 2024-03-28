Башкирия готовится к большой воде

В республике уже зафиксированы случаи подтопов. Чтобы исключить ЧП, на заседании Республиканской противопаводковой комиссии обсудили вопросы прохождения половодья на территории региона, а также меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. Кроме того, провели смотр сил и средств Башкирской территориальной подсистемы Кировского района Уфы.
Без сапог здесь уже не обойтись. По словам сельчан, вода затопила почти всю деревню Кугарчи. Подтопило и село Сайраново Ишимбайского района. Местные от эвакуации отказались. Спасатели откачали воду с помощью мотопомп и расчистили снег. За ситуацией наблюдают, применяют и беспилотники.
На контроле у спасателей и Баймакский район – ширина перелива дороги Баймак-Семёново-Первомайское три метра. Организован постоянный мониторинг.
Профилактические мероприятия продолжаются, так на реке Ай в селе Месягутово Дуванского района ведут взрывные работы. В Кировском районе Уфы прошли очередные учения.
И сегодня в Доме правительства на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций обсудили готовность противопаводковых штабов.
Начало паводка на данный момент зафиксировано в девяти населенных пунктах в Ишимбайском, Туймазинском, Стерлибашевском, Зианчуринском и Хайбуллинском районах. Кроме того, подтопление наблюдалось в Сибае, Туймазах, Давлеканово и Уфе. Силы и средства Главного управления МЧС России по Республике приведены в режим повышенной готовности. Специалисты ведомства проводят проверку по каждому поступившему сообщению, а также направляют необходимую технику к местам, пострадавшим от талых вод.