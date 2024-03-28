Стало известно, когда в Уфе отроют Бельский мост

Известно, когда откроют обновлённый Бельский мост. На территории прошёл выездной брифинг. Подрядчик и представитель администрации города ответили на вопросы журналистов. Так рассказали, что на данный момент демонтировали арку. Эта работа началась неделю назад. К ней готовились почти год.

На демонтаж элемента моста, который считается одной из визитных карточек Уфы, потребовалась всего неделя. Готовились год. Работы по снятию арки весом в 280 тонн завершаются. По словам строителей, если бы объект находился вдали от жилых домов и действующего путепровода – времени потребовалось бы меньше, но мосты, можно так сказать, пришлось бы сжигать.

Арка несла не только историческую ценность, но и функциональную. Конструкция брала на себя часть нагрузки, не давая прогибаться мосту в месте фарватера. Поэтому, когда готовились к демонтажу арки – установили временные опорные вышки, они берут на себя функцию усилия. Также на территории круглосуточно дежурит флот, зимой судно обеспечивало истончение льда и поддерживало майну, чтобы не помешало весеннее половодье. Однако работы всё-таки могут приостановить. Если вода поднимется ещё на пять метров – строители будут вынуждены эвакуироваться: увезти технику и материалы.