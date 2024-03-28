В Уфе обсудили реализацию проекта по функциональному питанию

Меню по генетическому паспорту. В столице Башкортостана на базе Кампуса Евразийского научно-образовательного центра обсудили реализацию проекта по функциональному питанию. Идея в том, чтобы использовать экологически чистое отечественное сырье, новейшие технологии пищевой промышленности и последние достижения науки. Десятки ученых, в том числе химики, биологи, генетики и медики, собрались в Уфе.

Под конфокальным микроскопом – пыльца, на неё нанесли специальный краситель для визуализации. Важно рассмотреть строение. С помощью современной техники можно определить флоропринадлежность пыльцы, а это значит установить географическое и ботаническое происхождение мёда и даже какие пчелы потрудились над сбором сладкого продукта. Молекулярно-генетические экспертизы проводят в Башкортостане, чтобы сохранить аборигенную пчелу, которая обитает в заповеднике «Шульган-таш».

Бортевой мед – экологически чистый, в производство которого вмешательство человека минимально, в этом его главная ценность. Но таких продуктов в современном мире становится всё меньше. Как решить этот вопрос, обсуждали в Уфе на базе Межвузовского кампуса Евразийского научно-образовательного центра.