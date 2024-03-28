Спортсменка из Башкирии отличилась на Трисомных играх в Анталии

Новый мировой рекорд. В Турецкой Анталии завершились II Трисомные игры. Эти соревнования стали аналогом Олимпиады для людей с синдромом Дауна. Всего участие в них приняли 500 спортсменов из 30 стран. Сборная нашей страны боролась за награды в плавании, настольном теннисе, спортивной и художественной гимнастике и большом теннисе. Честь нашей республики защищала Анастасия Сахапова. Она стала единственной представительницей Башкортостана на Трисомных играх. Девушка выступала в плавании и сумела завоевать сразу несколько наград разных достоинств.
7 лет назад Анастасия Сахапова пришла в бассейн для реабилитации. Тогда она и не думала, что вскоре будет выступать на соревнованиях. Через некоторое время ее заметил тренер Наиль Гарифуллин. Так и начался профессиональный путь спортсменки.
Уже третий год Наиль Ринатович готовит Настю к стартам. В этом сезоне по итогам всероссийских соревнований ей удалось отобраться на Трисомные игры. Там Настя выступила сразу в шести дисциплинах.
В первый день спортсменка из Башкортостана проплыла завершающий этап в комбинированной эстафете – 4 по 100 и Настя не подвела – команда пришла к финишу первой. В заключительный день, в эстафете вольным стилем девушкам и вовсе удалось побить мировой рекорд, обогнав представителей Франции и Мексики. Также спортсменка из Башкортостана завоевала бронзовую награду, выступив в эстафете 4 по 200.
Настя успевает заниматься не только плаванием. Она увлекается горными лыжами, велоспортом, катанием на роликах. Выступает в соревнованиях и в этих видах спорта. Кроме этого, девушка выступает в театре.
Для нашей республики это первая победа на Трисомных играх. В общей сложности на счету Насти две золотые и одна бронзовая награда. Через несколько недель спортсменка отправится на чемпионат России в Йошкар-Олу.