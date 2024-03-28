Спортсменка из Башкирии отличилась на Трисомных играх в Анталии

Новый мировой рекорд. В Турецкой Анталии завершились II Трисомные игры. Эти соревнования стали аналогом Олимпиады для людей с синдромом Дауна. Всего участие в них приняли 500 спортсменов из 30 стран. Сборная нашей страны боролась за награды в плавании, настольном теннисе, спортивной и художественной гимнастике и большом теннисе. Честь нашей республики защищала Анастасия Сахапова. Она стала единственной представительницей Башкортостана на Трисомных играх. Девушка выступала в плавании и сумела завоевать сразу несколько наград разных достоинств.

7 лет назад Анастасия Сахапова пришла в бассейн для реабилитации. Тогда она и не думала, что вскоре будет выступать на соревнованиях. Через некоторое время ее заметил тренер Наиль Гарифуллин. Так и начался профессиональный путь спортсменки.

Уже третий год Наиль Ринатович готовит Настю к стартам. В этом сезоне по итогам всероссийских соревнований ей удалось отобраться на Трисомные игры. Там Настя выступила сразу в шести дисциплинах.

Радость у меня есть, у меня эмоции хорошие. Мне очень нравится плавать, потому что это кайф! Это круто! Анастасия Сахапова, победительница Трисомных игр – 2024 по плаванию

В первый день спортсменка из Башкортостана проплыла завершающий этап в комбинированной эстафете – 4 по 100 и Настя не подвела – команда пришла к финишу первой. В заключительный день, в эстафете вольным стилем девушкам и вовсе удалось побить мировой рекорд, обогнав представителей Франции и Мексики. Также спортсменка из Башкортостана завоевала бронзовую награду, выступив в эстафете 4 по 200.

И, соответственно, мы знали время, когда будут проходить старты. Мы подвели весь тренировочный процесс для того, чтобы подготовить организм к максимальному рывку, к тому времени, которое будет в Турции. И готовились буквально за два месяца уже по новому времени этапу тренировки. Наиль Гарифуллин, тренер высшей категории по плаванию

Настя успевает заниматься не только плаванием. Она увлекается горными лыжами, велоспортом, катанием на роликах. Выступает в соревнованиях и в этих видах спорта. Кроме этого, девушка выступает в театре.

Это было очень волнительно, до головокружения. У нас не было горла, потому что мы болели, потому что мы кричали, подгоняли, поддерживали. Людмила Сахапова, мама Анастасии Сахаповой