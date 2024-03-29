Студенты УГНТУ посетили производственный объект «Транснефти»

Компания «Транснефть – Урал» пригласила студентов Уфимского государственного нефтяного университета посетить один из производственных объектов.

Увидеть вживую то, о чем рассказывают на лекциях, – такая возможность представилась студентам-нефтяникам благодаря компании «Транснефть – Урал». Они побывали на линейной производственно-диспетчерской станции «Нурлино» в Уфимском районе. Перед выходом на территорию – обязательный инструктаж, а далее – настоящее путешествие по современному производственному объекту.

Участники экскурсии побывали в магистральной насосной, где установлены современные отечественные насосы, и в операторской, откуда осуществляется управление технологическим процессом. Осмотрели резервуарный парк и разнообразную технику, которая используется для проведения работ на трубопроводах. После завершения экскурсии они встретились с руководством предприятия. Генеральный директор «Транснефть – Урал» Роман Ковалев объяснил, как построить успешную карьеру.

Входя в «Транснефть – Урал», дальше перед вами открыты все двери. Все зависит от вас, если вы стремитесь, если вы стараетесь, если вы учитесь, если вы не боитесь трудностей.

Роман Ковалев, генеральный директор АО «Транснефть – Урал»
Фото №1 - Студенты УГНТУ посетили производственный объект «Транснефти»

Взаимодействие выпускников вузов и компании – тот случай, когда интересы сторон совпадают.

Основная цель – максимально привлечь высококвалифицированные кадры на наше предприятие. Многие предприятия конкурируют за потенциальных работников, и мы не можем остаться в стороне, и поэтому мы этим вопросом занимаемся. Ребята в своем университете изучают теоретические основы будущей профессии. Приезжая к нам на объект, они непосредственно знакомятся с оборудованием, с которым работают реальные работники. Задают вопросы, получают ответы, и это, конечно, ложится в копилку их знаний.

Алексей Вологдин, заместитель генерального директора АО «Транснефть – Урал» по управлению персоналом и общим вопросам

От мероприятия остались очень хорошие впечатления. Понравилась возможность общения с сотрудниками. Люди были очень отзывчивы, отвечали на все вопросы. Понравилось именно отношение к людям, понравились условия работы.

Виктор Шарков, студент 3 курса факультета трубопроводного транспорта УГНТУ

Мероприятие было интересным и полезным. А самый важный результат – студенты смогли убедиться, что АО «Транснефть – Урал» – именно то место, где они смогут реализовать свой потенциал.

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