Студенты УГНТУ посетили производственный объект «Транснефти»

Компания «Транснефть – Урал» пригласила студентов Уфимского государственного нефтяного университета посетить один из производственных объектов.
Увидеть вживую то, о чем рассказывают на лекциях, – такая возможность представилась студентам-нефтяникам благодаря компании «Транснефть – Урал». Они побывали на линейной производственно-диспетчерской станции «Нурлино» в Уфимском районе. Перед выходом на территорию – обязательный инструктаж, а далее – настоящее путешествие по современному производственному объекту.
Участники экскурсии побывали в магистральной насосной, где установлены современные отечественные насосы, и в операторской, откуда осуществляется управление технологическим процессом. Осмотрели резервуарный парк и разнообразную технику, которая используется для проведения работ на трубопроводах. После завершения экскурсии они встретились с руководством предприятия. Генеральный директор «Транснефть – Урал» Роман Ковалев объяснил, как построить успешную карьеру.
Взаимодействие выпускников вузов и компании – тот случай, когда интересы сторон совпадают.
Мероприятие было интересным и полезным. А самый важный результат – студенты смогли убедиться, что АО «Транснефть – Урал» – именно то место, где они смогут реализовать свой потенциал.