Студенты УГНТУ посетили производственный объект «Транснефти»

Основная цель – максимально привлечь высококвалифицированные кадры на наше предприятие. Многие предприятия конкурируют за потенциальных работников, и мы не можем остаться в стороне, и поэтому мы этим вопросом занимаемся. Ребята в своем университете изучают теоретические основы будущей профессии. Приезжая к нам на объект, они непосредственно знакомятся с оборудованием, с которым работают реальные работники. Задают вопросы, получают ответы, и это, конечно, ложится в копилку их знаний.

Алексей Вологдин, заместитель генерального директора АО «Транснефть – Урал» по управлению персоналом и общим вопросам