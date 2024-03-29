«Молочной кухне» Башкирии выдан сертификат «Роскачество-Халяль»

Сертификат «Роскачество-Халяль» нового образца получила «Молочная кухня» Башкирии. Об этом в своем телеграм-канале сообщали руководитель региона Радий Хабиров.
По словам Глава Башкирии, такой сертификат выдается исключительно тому предприятию, которое прошло глубокий комплексный аудит. Он был проведен специалистами единственной в России организации, аккредитованной по международному образцу.
Сегодня в регионе действуют семь цехов «Молочной кухни», которые снабжают детской молочной продукцией всю Башкирию.
Фото: Радий Хабиров, ТГ