«Молочной кухне» Башкирии выдан сертификат «Роскачество-Халяль»

Сертификат «Роскачество-Халяль» нового образца получила «Молочная кухня» Башкирии. Об этом в своем телеграм-канале сообщали руководитель региона Радий Хабиров.

По словам Глава Башкирии, такой сертификат выдается исключительно тому предприятию, которое прошло глубокий комплексный аудит. Он был проведен специалистами единственной в России организации, аккредитованной по международному образцу.

Этот сертификат подтверждает, что продукция «Молочной кухни» — высочайшего качества, предприятию можно доверять. В составе творожков, йогуртов, молока нет запрещенных красителей и добавок. Радий Хабиров, Глава Башкирии

Сегодня в регионе действуют семь цехов «Молочной кухни», которые снабжают детской молочной продукцией всю Башкирию.

Держим высокую планку и продолжаем развиваться. Радий Хабиров, Глава Башкирии