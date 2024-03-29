Жительница Башкирии спасает жизни наших бойцов в зоне СВО

Ее позывной – «Пчелка», она трудится в одном из госпиталей Луганска с лета прошлого года.

Как рассказала корреспондент издания «Куюргаза» Нияра Кашапова, до того, как женщина подписала контракт, она работала медсестрой в отделении хирургии больницы г. Кумертау. Дома свою «Пчелку» ждет семья: муж, дети, мама и два старших брата.

Мама медсестры Гадиля Анасовна, когда узнала о том, что дочь собирается в зону СВО, сильно плакала и уговаривала свою девочку остаться. Мол, семья, дети. На что «Пчелка» ответила: «Я так должна, мама, мне нужно туда!».

Отдала ей в руки молитву и, обняв, лишь сказала: «Береги себя. Мы тебя ждём». На что дочь, улыбнувшись, ответила: «Мама, всё будет хорошо. Мы победим. Это свершится! Гадиля Анасовна, мать добровольца СВО

«Пчелка» иногда звонит своим домашним. Говорит, что ее восхищает мужество наших бойцов. Женщина уверена, что только в нашей стране живут настоящие воины.

Напомним, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Также желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.