В Уфе появились миниатюры достопримечательностей

В Уфе перед Театром кукол появились миниатюры крупнейших объектов России, которые входят в реестр ЮНЕСКО.
Как сообщают в администрации Уфы, среди достопримечательностей:
— «Ласточкино гнездо» (Крым);
— «Родина-мать зовет!» (Волгоград);
— «Ляля-Тюльпан» (Уфа);
— «Белосарайский маяк» (ДНР);
— «Собор Василия Блаженного (Москва);
— «Кижи» (Карелия);
— «Храм Вознесения в Коломенском» (Москва);
— «Свято-Петропавловский кафедральный собор» (ЛНР);
— «Тысячелетие России» (Великий Новгород);
— «Исаакиевский собор» (Санкт-Петербург);
— «Памятник Салавату Юлаеву» (Уфа);
— «Музей Шульган-таш» (Башкортостан).
Из списка осталось установить миниатюру памятника Салавату Юлаеву. Его появление запланировано на вторую половину апреля.
Также на аллее разместили копии четырех памятников природы Башкирии: Инзерских зубчаток, горы Торатау, Каповы пещеры и мавзолея Тура-хана.