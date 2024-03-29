В Уфе появились миниатюры достопримечательностей

В Уфе перед Театром кукол появились миниатюры крупнейших объектов России, которые входят в реестр ЮНЕСКО.

Фото №1 - В Уфе появились миниатюры достопримечательностей

Как сообщают в администрации Уфы, среди достопримечательностей:

— «Ласточкино гнездо» (Крым);

— «Родина-мать зовет!» (Волгоград);

— «Ляля-Тюльпан» (Уфа);

— «Белосарайский маяк» (ДНР);

— «Собор Василия Блаженного (Москва);

— «Кижи» (Карелия);

— «Храм Вознесения в Коломенском» (Москва);

— «Свято-Петропавловский кафедральный собор» (ЛНР);

— «Тысячелетие России» (Великий Новгород);

— «Исаакиевский собор» (Санкт-Петербург);

— «Памятник Салавату Юлаеву» (Уфа);

— «Музей Шульган-таш» (Башкортостан).

Из списка осталось установить миниатюру памятника Салавату Юлаеву. Его появление запланировано на вторую половину апреля.

Фото №2 - В Уфе появились миниатюры достопримечательностей

Также на аллее разместили копии четырех памятников природы Башкирии: Инзерских зубчаток, горы Торатау, Каповы пещеры и мавзолея Тура-хана.

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