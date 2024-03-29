В Уфе определили лучших ландшафтных дизайнеров

В столице Башкортостана прошел региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству. Пять команд собрались в Уфимском лимонарии, чтобы разыграть между собой путевку уже на всероссийский уровень соревнований по специализации «Ландшафтный дизайн». Как справились студенты средних специальных учебных заведений и ученики школ?

Их экзаменационная работа – песочница площадью пять на шесть метров. Поэтому для создания райского уголка высчитывают каждый миллиметр: здесь нужно уместить тротуарные плитки и камни, деревянные настилы, забор, а потом высадить растения. Обязательно установить водоснабжение. Условия тепличные в прямом смысле слова, но исключительно для растений. Перед начинающими дизайнерами – сложные задачи.

Задание непростое, достаточно сложное. Нужно делать деревянные конструкции, а они тяжелые. Все закупается заранее, предусматривается специально для конкурса. Дизайн нам готовый дают, и, опираясь на него, мы делаем задание. Анастасия Касьянова, студентка Уфимского лесотехнического техникума, участница чемпионата

У каждой команды, а их всего пять, в распоряжении отличные друг от друга крупномеры и мелкие растения. Но равное количество. Помогают волонтеры. К примеру, Батырша Ахметкужин снимает творческий процесс. А вот наблюдают за работой эксперты – их едва ли не больше, чем самих участников: главный, технический, индустриальный, и пять наставников для каждой команды. Оценивают красоту, функциональность, правильную посадку растений, делают замеры по критериям. Результаты работ также направляются для оценки в Москву.

У нас в учебно-опытном хозяйстве проходит три компетенции. Самая основная, большая компетенция – это ландшафтный дизайн. Баллы мы считаем уже по тому, как они выполняют работу. Есть у нас критерии, есть у нас методички. Главным менеджером в Москве также это рассматривается. Фарида Садыкова, главный эксперт чемпионата