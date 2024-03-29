В Уфе определили лучших ландшафтных дизайнеров

В столице Башкортостана прошел региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству. Пять команд собрались в Уфимском лимонарии, чтобы разыграть между собой путевку уже на всероссийский уровень соревнований по специализации «Ландшафтный дизайн». Как справились студенты средних специальных учебных заведений и ученики школ?
Их экзаменационная работа – песочница площадью пять на шесть метров. Поэтому для создания райского уголка высчитывают каждый миллиметр: здесь нужно уместить тротуарные плитки и камни, деревянные настилы, забор, а потом высадить растения. Обязательно установить водоснабжение. Условия тепличные в прямом смысле слова, но исключительно для растений. Перед начинающими дизайнерами – сложные задачи.
У каждой команды, а их всего пять, в распоряжении отличные друг от друга крупномеры и мелкие растения. Но равное количество. Помогают волонтеры. К примеру, Батырша Ахметкужин снимает творческий процесс. А вот наблюдают за работой эксперты – их едва ли не больше, чем самих участников: главный, технический, индустриальный, и пять наставников для каждой команды. Оценивают красоту, функциональность, правильную посадку растений, делают замеры по критериям. Результаты работ также направляются для оценки в Москву.
На все про все у ребят 12 часов с перерывами. Важно не просто возвести садовый шедевр – он должен быть живым. Каждая команда проявляла свою фантазию, компонуя по-разному материалы и растения. Эксперты из Москвы оценивали работы по камерам, которые установлены на площадке по одной на каждый участок. Победителям предстоит выступить на всероссийском уровне уже в национальном чемпионате.