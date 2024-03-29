В Уфе прошел вечер памяти Ришата Дихина

В Уфе прошла встреча в память о бывшем главе администрации Аскинского района Ришате Дихине. С момента его смерти прошло три года. Он был государственным деятелем, журналистом, писателем, поэтом, также работал на телеканале БСТ.
Вечер памяти состоялся в Национальной библиотеке имени Ахмет-Заки Валиди. С добрым словом о Ришате Дихине выступили его родные, близкие, земляки и бывшие коллеги. Школьники из Аскинского района прочитали стихи покойного поэта. Также организаторы презентовали книгу с воспоминаниями о нём.