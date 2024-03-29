В Уфе прошел вечер памяти Ришата Дихина

В Уфе прошла встреча в память о бывшем главе администрации Аскинского района Ришате Дихине. С момента его смерти прошло три года. Он был государственным деятелем, журналистом, писателем, поэтом, также работал на телеканале БСТ.

Вечер памяти состоялся в Национальной библиотеке имени Ахмет-Заки Валиди. С добрым словом о Ришате Дихине выступили его родные, близкие, земляки и бывшие коллеги. Школьники из Аскинского района прочитали стихи покойного поэта. Также организаторы презентовали книгу с воспоминаниями о нём.

Книга называется «Человек, даривший нам свет». Это сборник воспоминаний. Он состоит из нескольких разделов. В каждом разделе освещаются разные этапы жизни Ришата Маратовича, начиная с его детства, со школьных лет, студенческих лет, и в дальнейшем его весь трудовой путь. Он был очень многосторонней, разносторонней, яркой личностью. Он работал в разных совершенно отраслях.

Алмас Шаммасов, старший референт Главы Республики Башкортостан, журналист, поэт, редактор книги

Хорошо учился в университете. Активно участвовал. Всегда уважали все, он тоже уважал коллектив, друзей.

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