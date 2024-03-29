В Уфе прошел вечер памяти Ришата Дихина

Книга называется «Человек, даривший нам свет». Это сборник воспоминаний. Он состоит из нескольких разделов. В каждом разделе освещаются разные этапы жизни Ришата Маратовича, начиная с его детства, со школьных лет, студенческих лет, и в дальнейшем его весь трудовой путь. Он был очень многосторонней, разносторонней, яркой личностью. Он работал в разных совершенно отраслях.

Алмас Шаммасов, старший референт Главы Республики Башкортостан, журналист, поэт, редактор книги