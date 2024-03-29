Оператор БПЛА из Башкирии уничтожил живую силу противника в зоне СВО

Оператор БПЛА, боец башкирского батальона имени Героя России Минигали Шаймуратова с позывным «Африка», снайперским ударом уничтожил вражескую живую силу.

Видео опубликовано в телеграм-канале «Время нужных дел». На нем наш земляк сначала отслеживает передвижение группы солдат ВСУ, а затем сбрасывает с дрона ВОГ (выстрел осколочный гранатомётный — прим. ред.).

В батальоне имени Минигали Шаймуратова живую силу врага с большим успехом поражают и другие операторы БПЛА. Так, военнослужащий с позывным «Бургер» не так давно уничтожил блиндаж противника с помощью FPV-дрона. Благодаря этому удару, нашим войскам удалось значительно продвинулись вперед.

Напомним, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Также желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.