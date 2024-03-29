В Башкирии начинается прививочная кампания от энцефалита

Лучшей мерой профилактики клещевого энцефалита была и остается вакцинация. Роспотребнадзор рекомендует поставить прививку от клещевого энцефалита и проводить ревакцинацию раз в три года. Схема экстренной иммунизации: вакцина вводится двукратно с интервалом в 1 месяц. Привиться необходимо не позднее, чем за 2 недели до посещения возможного очага по клещевому энцефалиту. Затем, через год повторить вакцинацию. Следующая доза препарата вводится через три года.