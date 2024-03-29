Житель Башкирии нанёс знакомому 26 ножевых ранений

В Сибае местного жителя направят на принудительное лечение. Его обвиняют в убийстве знакомого.
В ночь с 30 на 31 декабря 45-летний мужчина с друзьями пришёл в гости к горожанину, которого ранее не знал. Они распивали спиртные напитки, но вскоре между новым знакомыми произошёл конфликт. Хозяин дома начал выгонять гостя, но он отказался уходить. Тогда он схватил нож и нанёс оппоненту 26 ранений. После мужчина перетащил тело в подъезд и оставил пострадавшего умирать.
Истекающего кровью мужчину нашла соседка. Она вызвала полицию и скорую помощь.
Проведенной в ходе следствия судебной психолого-психиатрической экспертизой у мужчины обнаружено психическое расстройство, которое в период совершенного убийства и в настоящее время лишает его дееспособности.