В Уфе проходит региональный этап чемпионата «Профессионалы»

Лучшие из лучших будут представлять Башкортостан на федеральном уровне. В Уфе проходит региональный этап чемпионата по профмастерству «Профессионалы». Школьники из разных городов и районов республики состязаются в различных компетенциях.
Определить жёсткость воды титрованием проб, содержание ионов меди – на спектрофотометре и вычислить количество солей в сухой смеси. Это три задания для участников чемпионата «Профессионалы» по компетенции «Лабораторный химический анализ». Конкурсанты должны справиться с поставленными задачами в общем за девять часов.
За звание лучшего в разряде юниоров борются семь конкурсантов. Это учащиеся 7-10 классов. Школьники должны выполнить ту работу, которую обычно на производствах делают специалисты лабораторного химанализа.
А это уже компетенция «Изготовление прототипов». Участники чемпионата на 3D-принтере печатают элементы будущего пульверизатора. Их спроектировали сами школьники по предоставленным чертежам, после чего юным конструкторам предстоит собрать из полученных деталей прибор для распыления жидкостей.
Не просто увлечение и хобби. Большинство из них хотят связать с этим свою жизнь. Ребята целенаправленно занимаются в технических объединениях по направлениям прототипирование, промышленный дизайн, хай-тек цех, автоквантум и робототехника. Такие чемпионаты – хорошая возможность получить дополнительный опыт.
Чемпионат профмастерства направлен на повышение значимости и престижа рабочих профессий. По замыслу он должен содействовать оперативному и эффективному кадровому обеспечению различных отраслей экономики. Чемпионат проводится по компетенциям, в первую очередь востребованным на рынке труда.