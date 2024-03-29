В Уфе проходит региональный этап чемпионата «Профессионалы»

Лучшие из лучших будут представлять Башкортостан на федеральном уровне. В Уфе проходит региональный этап чемпионата по профмастерству «Профессионалы». Школьники из разных городов и районов республики состязаются в различных компетенциях.

Определить жёсткость воды титрованием проб, содержание ионов меди – на спектрофотометре и вычислить количество солей в сухой смеси. Это три задания для участников чемпионата «Профессионалы» по компетенции «Лабораторный химический анализ». Конкурсанты должны справиться с поставленными задачами в общем за девять часов.

За звание лучшего в разряде юниоров борются семь конкурсантов. Это учащиеся 7-10 классов. Школьники должны выполнить ту работу, которую обычно на производствах делают специалисты лабораторного химанализа.

А это уже компетенция «Изготовление прототипов». Участники чемпионата на 3D-принтере печатают элементы будущего пульверизатора. Их спроектировали сами школьники по предоставленным чертежам, после чего юным конструкторам предстоит собрать из полученных деталей прибор для распыления жидкостей.

Не просто увлечение и хобби. Большинство из них хотят связать с этим свою жизнь. Ребята целенаправленно занимаются в технических объединениях по направлениям прототипирование, промышленный дизайн, хай-тек цех, автоквантум и робототехника. Такие чемпионаты – хорошая возможность получить дополнительный опыт.