В Уфе прошел медицинский мастер-класс для школьников и студентов

Как сделать внутривенный укол или поставить капельницу – это лишь один из мастер-классов, который сегодня показали школьникам и студентам медколледжей в центре повышения квалификации. Профориентационная зона на территории 21-й больницы города Уфы была организована в рамках республиканской конференции «Медфест. Моя карьера на малой родине».