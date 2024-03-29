В Уфе прошел медицинский мастер-класс для школьников и студентов

Как сделать внутривенный укол или поставить капельницу – это лишь один из мастер-классов, который сегодня показали школьникам и студентам медколледжей в центре повышения квалификации. Профориентационная зона на территории 21-й больницы города Уфы была организована в рамках республиканской конференции «Медфест. Моя карьера на малой родине».
Такой формат проведения с привлечением молодежи, по словам организаторов, был выбран впервые. Профориентационной работе региональный Минздрав в последнее время уделяет особое внимание, учитывая, что проблема нехватки кадров в сфере медицины ощущается достаточно остро.