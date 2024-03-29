Родным находящихся под завалами горняков из Башкирии показали место аварии

Семьи горняков из Башкирии, которые оказались под завалами на руднике «Пионер» в Амурской области, приехали на место аварии. Об этом информирует пресс-служба МЧС России.

Им показали место, где произошел обвал горных пород и рассказали о том, как продвигаются работы. Родственников сопровождают психологи.

Напомним, в трех пробуренных скважинах были обнаружены лед, вода и глина. Четвертую скважину исследовать не удалось. В настоящее время бурят еще три.

В числе заблокированных под землей вахтовиков находятся пятеро жителей Башкирии: четверо из Сибая и один из Учалов. Возраст – от 31 до 48 лет. Все они работали машинистами.

Обвал горных пород произошел вечером 18 марта.