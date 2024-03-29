В Уфе на базе УГНТУ прошел весенний интенсив для школьников

В передовой инженерной школе «Моторы будущего» проводится весенний интенсив для школьников. Учреждение создано на базе Уфимского университета науки и технологий. В течение трех дней учащиеся 8-11 классов своими руками создадут пушку Гаусса и протестируют её.

Участники интенсива погрузятся в атмосферу занимательной науки и смогут подтянуть свои знания в решении задач по физике и математике. Кроме того, попробуют себя в качестве инженеров, ставя гипотезы и проверяя их на практике. Весенний интенсив позволит ребятам подготовиться к ЕГЭ и к обучению в университете на первых курсах. А завтра среди команд пройдут соревнования по достижению наибольшей кинетической энергии снаряда, вылетающего из электромагнитного ускорителя Гаусса.