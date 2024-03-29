Член Союза писателей Башкирии Гульдария Юсупова удостоена медали «Патриот России»

Член Союза писателей Башкортостана Гульдария Юсупова удостоена медали Русского литературного центра «Патриот России». Награда была вручена в Москве во время празднования 25-го Всемирного дня поэзии.

Как отметил руководитель Русского литературного центра Никита Митрохин, медаль «Патриот России» вручается людям, которые словом и делом на протяжении долгих лет славят Отечество в своих произведениях, принимают участие в литературной жизни, а порой именно они ее и создают.