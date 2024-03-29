Жительница Башкирии пыталась убить маленького сына

В Белебеевском районе перед судом предстанет 22-летняя девушка. Её обвинили в попытке убийства малолетнего сына.

В октябре прошлого года девушка проводила вечер за распитием спиртных напитков со своим знакомым. Её начал раздражать плач полуторагодовалого сына. Девушка взяла кухонный нож и ударила им ребёнка в область живота и лица. После этого она покинула квартиру.

Малыша чудом удалось спасти. Сейчас он проживает с отцом. При этом ранее девушка уже привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.