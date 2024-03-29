В Башкирии вручили призы победителям акции «Рахмат»

Автомобиль, квартира и путевка на отдых. Эти суперпризы вручили сегодня победителям акции «Рахмат». Она проходила в дни выборов Президента России. Каждому избирателю после голосования вручали флаер с QR-кодом, который нужно было зарегистрировать на сайте. Обладателями телевизоров, электросамокатов, кофемашин, телефонов и других призов стали около 400 жителей Башкортостана. А сегодня вручили суперпризы. Съёмочная группа БСТ разделила радость с победителями.

Первый выигрыш и сразу – квартира. До этого Латыповым так не везло. Айгуль и Ильнур из села Чекмагуш воспитывают троих сыновей. Как говорят победители, теперь в их жизни появился счастливый номер.

А вот Руслан Ковригин из Бирска домой поедет уже на новом автомобиле. Победитель рассказывает, когда ему позвонили волонтёры акции «Рахмат», он не поверил, но, пересмотрев эфир на телеканале БСТ, убедился, что его билет счастливый.

Вторым обладателем Вторым обладателем «Нивы» стала пенсионерка Альфия Антипина из Благовещенска. У женщины есть права, но за руль новой машины пока сесть не решилась. Нивы стала пенсионерка Альфия Антипина из Благовещенска. У женщины есть права, но за руль новой машины пока сесть не решилась.

Кроме квартиры и автомобиля, разыграли путевки в Сочи и в санаторий республики. Некоторые даже мечтали поехать на отдых.