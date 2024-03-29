В Уфе пройдёт концерт народного коллектива «Сесен»

В субботу в уфимском Культурном центре «Атайсал» пройдёт концерт народного коллектива «Сесен», который много лет реализует социально значимые проекты. Они направлены на патриотическое воспитание, развитие и сохранение социальных, культурных и духовно-нравственных традиций, укрепление межнациональных отношений.
В концертной программе запланировано выступление ведущих профессиональных исполнителей, выходцев из Башкортостана, проживающих в Москве: Арсена Каримова, Луизы Каримовой, Венера Абдуллина, Ренаты Бадамшиной, Ридаля Диас, Гузалии Султановой, Альфии Агеевой. Зрители увидят выступления танцоров, будут сыграны композиции на курае, саксофоне.