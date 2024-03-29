ФК «Уфа» примет на своем поле московский «Велес»

В субботу ФК «Уфа» примет на своем поле московский «Велес». Матч состоится в рамках чемпионата второй лиги А. Сейчас игроки готовятся ко встрече с соперником.

Вместо разминки – игровые упражнения. Для разогрева, но главным образом для поднятия настроения. А пока команда ждёт выхода из подтрибунки тренерского штаба. Зимой занятия проходили в новом крытом манеже, сейчас футболисты «Уфы» готовятся на основном поле и в тренажерном зале.

В весенней части сезона уфимцы провели три матча. Команда одержала победу и дважды довольствовалась ничейным результатом. На прошлой неделе футболисты «Уфы» должны были сыграть против московской «Родины-2», но матчи четвёртого тура перенесли. На этот раз соперником станет ещё один клуб из столицы – «Велес». Сейчас москвичи на последнем месте в турнирной таблице. Уфимцы с пятью очками занимают второе место.

Ранее команда провела силовую тренировку, затем игровую. Ближе ко дню матча тренеры уменьшили нагрузку и уделили больше внимания индивидуальной работе с игроками.

Расула Гыстарова легко узнать по его причёске. Полузащитник присоединился к команде только во второй половине чемпионата. Пока провёл за «Уфу» всего три матча.