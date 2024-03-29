В Башкирии начнут проводить трансплантации костного мозга

Уже к лету в Башкортостане впервые проведут операции по трансплантации костного мозга. Такая возможность появилась благодаря строительству Центра детской онкологии и гематологии в Уфе. Лечение и диагностику онкозаболеваний в регионе обсудили на семинаре-совещании в Государственном Собрании – Курултае Республики Башкортостан. Он организован рабочей группой Госдумы по онкологии, онкогематологии, трансплантации. На мероприятии присутствовал академик РАН, депутат Государственной Думы Александр Румянцев.

Свою девятую весну Аня встречает на больничной койке. В прошлом году у девочки диагностировали острый лимфобластный лейкоз. Начинали химиотерапию они в старом онкоцентре, а завершают курс уже в новом корпусе РДКБ в Уфе.

В том отделении были двухместные палаты, отделения онкоцентра и гематологии были совместные, площади были намного меньше, то есть, мы плотнее намного находились. Конечно, там в плане быта тоже было все комфортно: была кухня, была прачечная, в этом мы там затруднений не испытывали. Наталья Асылбаева, мама Ани

Центр детской онкологии и гематологии введен в эксплуатацию в рамках национального проекта «Здравоохранение». На строительство направлено 4 млрд рублей из федерального и республиканского бюджетов. На объекте площадью почти 18 тыс. квадратных метров разместились онкологическое и гематологическое отделение, отделение радиологических исследований, молекулярно-генетическая лаборатория. Центр рассчитан на 92 пациента.

У нас есть успехи в этом направлении – это снижение смертности от онкологических заболеваний. И здесь мы можем сказать, что она соответствует всем мировым показателям, но наша задача – снижать ее и дальше в динамике. Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения Республики Башкортостан

Сейчас в республике на учёте состоят 966 детей со злокачественными новообразованиями. Если раньше маленькие пациенты для прохождения соответствующего курса лечения направлялись в федеральные центры, то в Башкортостане появились современные условия для борьбы с несложными диагнозами. Депутат Госдумы Александр Румянцев высоко оценил опыт работы республики.

В этом году в центре детской онкологии и гематологии внедряются трансплантационные и тканевые технологии. Радий Хабиров поставил задачу провести первую трансплантацию костного мозга уже к лету.