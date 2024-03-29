В Башкирии начнут проводить трансплантации костного мозга

Уже к лету в Башкортостане впервые проведут операции по трансплантации костного мозга. Такая возможность появилась благодаря строительству Центра детской онкологии и гематологии в Уфе. Лечение и диагностику онкозаболеваний в регионе обсудили на семинаре-совещании в Государственном Собрании – Курултае Республики Башкортостан. Он организован рабочей группой Госдумы по онкологии, онкогематологии, трансплантации. На мероприятии присутствовал академик РАН, депутат Государственной Думы Александр Румянцев.
Свою девятую весну Аня встречает на больничной койке. В прошлом году у девочки диагностировали острый лимфобластный лейкоз. Начинали химиотерапию они в старом онкоцентре, а завершают курс уже в новом корпусе РДКБ в Уфе.
Центр детской онкологии и гематологии введен в эксплуатацию в рамках национального проекта «Здравоохранение». На строительство направлено 4 млрд рублей из федерального и республиканского бюджетов. На объекте площадью почти 18 тыс. квадратных метров разместились онкологическое и гематологическое отделение, отделение радиологических исследований, молекулярно-генетическая лаборатория. Центр рассчитан на 92 пациента.
Сейчас в республике на учёте состоят 966 детей со злокачественными новообразованиями. Если раньше маленькие пациенты для прохождения соответствующего курса лечения направлялись в федеральные центры, то в Башкортостане появились современные условия для борьбы с несложными диагнозами. Депутат Госдумы Александр Румянцев высоко оценил опыт работы республики.
В этом году в центре детской онкологии и гематологии внедряются трансплантационные и тканевые технологии. Радий Хабиров поставил задачу провести первую трансплантацию костного мозга уже к лету.
Современные условия и методы борьбы с онкологией в Башкортостане обсудили на семинаре-совещании, а после – на лекции в Башкирском медуниверситете. Александр Румянцев озвучил изменения в законодательстве, касающиеся сферы здравоохранения. Например, возможность применения медицинских препаратов, не прошедших лицензирование в России, при условии их высокой эффективности. Ведь когда речь идёт о детской жизни, нужно использовать все возможные методы.