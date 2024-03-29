В Башкирии газифицировали деревню Алимгулово

Новая жизнь для жителей села. В Кугарчинском районе газифицировали деревню Алимгулово. Внутрипосёлковый газопровод начали строить еще 2014 году по республиканской адресной инвестиционной программе, а в 2023 году уже в рамках федеральной завершили строительство межпоселкового газопровода.
Новая жизнь для жителей села. В Кугарчинском районе газифицировали деревню Алимгулово. Внутрипоселковый газопровод начали строить еще в 2014 году по республиканской адресной инвестиционной программе, а в 2023 году уже в рамках федеральной завершили строительство межпоселкового газопровода.
Запуск голубого топлива провели в торжественной обстановке. Домовладения будут подключать по мере готовности. Благодаря программе газификации регионов, инициированной Президентом, на территории Кугарчинского района построено более 14 километров распределительных сетей, газифицировано 270 домовладений. В ближайшем будущем жители ещё трёх населённых пунктов района получат возможность пользоваться голубым топливом.