В Башкирии газифицировали деревню Алимгулово

Новая жизнь для жителей села. В Кугарчинском районе газифицировали деревню Алимгулово. Внутрипосёлковый газопровод начали строить еще 2014 году по республиканской адресной инвестиционной программе, а в 2023 году уже в рамках федеральной завершили строительство межпоселкового газопровода.

Новая жизнь для жителей села. В Кугарчинском районе газифицировали деревню Алимгулово. Внутрипоселковый газопровод начали строить еще в 2014 году по республиканской адресной инвестиционной программе, а в 2023 году уже в рамках федеральной завершили строительство межпоселкового газопровода.